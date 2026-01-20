Home / Markets / Capital Market News / Cyient DLM consolidated net profit rises 2.18% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 5:51 PM IST
Sales decline 31.71% to Rs 303.35 crore

Net profit of Cyient DLM rose 2.18% to Rs 11.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 31.71% to Rs 303.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 444.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales303.35444.24 -32 OPM %9.076.33 -PBDT25.6825.03 3 PBT14.9115.01 -1 NP11.2310.99 2

First Published: Jan 20 2026 | 5:51 PM IST

