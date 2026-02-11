Davangere Sugar Company standalone net profit declines 61.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.00% to Rs 82.69 croreNet profit of Davangere Sugar Company declined 61.30% to Rs 2.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.00% to Rs 82.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales82.6973.18 13 OPM %16.2124.90 -PBDT7.6910.47 -27 PBT4.527.47 -39 NP2.626.77 -61
