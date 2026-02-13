Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Delta Manufacturing reports consolidated net loss of Rs 5.20 crore in the December 2025 quarter

Delta Manufacturing reports consolidated net loss of Rs 5.20 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:36 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.53% to Rs 15.53 crore

Net Loss of Delta Manufacturing reported to Rs 5.20 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 5.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.53% to Rs 15.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.5315.00 4 OPM %-0.1911.80 -PBDT-0.181.65 PL PBT-0.861.02 PL NP-5.20-5.85 11

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Tyche Industries standalone net profit declines 61.60% in the December 2025 quarter

Ambica Agarbathies Aroma & Industries standalone net profit rises 47.37% in the December 2025 quarter

Tusaldah reports standalone net loss of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Entero Healthcare Solutions consolidated net profit rises 8.61% in the December 2025 quarter

Concord Enviro Systems reports consolidated net loss of Rs 8.18 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:36 AM IST

Explore News

Next Story