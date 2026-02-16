Sanco Trans standalone net profit rises 125.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 34.86% to Rs 37.99 croreNet profit of Sanco Trans rose 125.00% to Rs 1.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 34.86% to Rs 37.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales37.9928.17 35 OPM %8.133.62 -PBDT3.291.90 73 PBT1.940.71 173 NP1.080.48 125
