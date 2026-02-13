Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / DHP India standalone net profit rises 25.51% in the December 2025 quarter

DHP India standalone net profit rises 25.51% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 2:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 13.66% to Rs 9.99 crore

Net profit of DHP India rose 25.51% to Rs 1.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.66% to Rs 9.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.9911.57 -14 OPM %14.8117.55 -PBDT2.542.16 18 PBT1.621.29 26 NP1.230.98 26

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Coastal Roadways standalone net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

OTCO International reports standalone net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Envair Electrodyne reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

U P Hotels standalone net profit declines 2.58% in the December 2025 quarter

Honeywell Automation India standalone net profit declines 8.25% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 2:05 PM IST

Explore News

Next Story