DHP India standalone net profit rises 25.51% in the December 2025 quarter

Sales decline 13.66% to Rs 9.99 croreNet profit of DHP India rose 25.51% to Rs 1.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.66% to Rs 9.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.9911.57 -14 OPM %14.8117.55 -PBDT2.542.16 18 PBT1.621.29 26 NP1.230.98 26
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content