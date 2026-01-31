Associate Sponsors

AVI Polymers standalone net profit rises 35000.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 9:09 AM IST
Sales reported at Rs 132.32 crore

Net profit of AVI Polymers rose 35000.00% to Rs 7.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 132.32 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales132.320 0 OPM %8.150 -PBDT10.870.03 36133 PBT10.870.03 36133 NP7.020.02 35000

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 31 2026 | 9:09 AM IST

