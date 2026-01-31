Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Meesho reports consolidated net loss of Rs 490.68 crore in the December 2025 quarter

Meesho reports consolidated net loss of Rs 490.68 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 31.32% to Rs 3517.60 crore

Net Loss of Meesho reported to Rs 490.68 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 37.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.32% to Rs 3517.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2678.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3517.602678.64 31 OPM %-15.32-4.88 -PBDT-463.9737.58 PL PBT-474.8825.82 PL NP-490.68-37.43 -1211

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Antony Waste Handling Cell consolidated net profit declines 27.03% in the December 2025 quarter

Manaksia consolidated net profit rises 13.75% in the December 2025 quarter

Alka India reports consolidated net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Suditi Industries consolidated net profit rises 7.26% in the December 2025 quarter

Subros consolidated net profit rises 5.56% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 31 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story