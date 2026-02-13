Associate Sponsors

Dynavision consolidated net profit rises 33.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 1:05 PM IST
Sales rise 4.73% to Rs 3.32 crore

Net profit of Dynavision rose 33.33% to Rs 1.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.73% to Rs 3.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.323.17 5 OPM %76.2074.76 -PBDT2.492.00 25 PBT1.921.44 33 NP1.401.05 33

First Published: Feb 13 2026 | 1:05 PM IST

