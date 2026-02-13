Polyspin Exports consolidated net profit rises 48.81% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.50% to Rs 53.79 croreNet profit of Polyspin Exports rose 48.81% to Rs 1.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.50% to Rs 53.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 54.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales53.7954.61 -2 OPM %4.484.82 -PBDT1.852.27 -19 PBT0.720.97 -26 NP1.250.84 49
