Lumax Industries consolidated net profit rises 39.04% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.67% to Rs 1052.72 croreNet profit of Lumax Industries rose 39.04% to Rs 46.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.67% to Rs 1052.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 887.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1052.72887.08 19 OPM %10.517.88 -PBDT109.0568.66 59 PBT70.6441.55 70 NP46.5533.48 39
