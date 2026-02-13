Associate Sponsors

Lumax Industries consolidated net profit rises 39.04% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 12:52 PM IST
Sales rise 18.67% to Rs 1052.72 crore

Net profit of Lumax Industries rose 39.04% to Rs 46.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.67% to Rs 1052.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 887.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1052.72887.08 19 OPM %10.517.88 -PBDT109.0568.66 59 PBT70.6441.55 70 NP46.5533.48 39

First Published: Feb 13 2026 | 12:52 PM IST

