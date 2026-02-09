EL Forge standalone net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.27% to Rs 20.17 croreNet profit of EL Forge declined 8.93% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.27% to Rs 20.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.1718.98 6 OPM %4.215.53 -PBDT0.791.02 -23 PBT0.510.56 -9 NP0.510.56 -9
