Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / EL Forge standalone net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

EL Forge standalone net profit declines 8.93% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:08 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.27% to Rs 20.17 crore

Net profit of EL Forge declined 8.93% to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.27% to Rs 20.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20.1718.98 6 OPM %4.215.53 -PBDT0.791.02 -23 PBT0.510.56 -9 NP0.510.56 -9

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

K P R Mill consolidated net profit rises 3.14% in the December 2025 quarter

Seasons Textiles reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Vascon Engineers consolidated net profit declines 87.72% in the December 2025 quarter

NHC Foods consolidated net profit rises 27.50% in the December 2025 quarter

Decorous Investment And Trading Co standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:08 PM IST

Explore News

Next Story