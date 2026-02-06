Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ethos consolidated net profit rises 3.19% in the December 2025 quarter

Ethos consolidated net profit rises 3.19% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.65% to Rs 468.52 crore

Net profit of Ethos rose 3.19% to Rs 30.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.65% to Rs 468.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 369.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales468.52369.93 27 OPM %12.9815.35 -PBDT68.7257.36 20 PBT43.9040.61 8 NP30.4329.49 3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Star Cement consolidated net profit rises 726.93% in the December 2025 quarter

Smartlink Holdings consolidated net profit declines 11.81% in the December 2025 quarter

Paisalo Digital consolidated net profit rises 6.13% in the December 2025 quarter

BEML reports consolidated net loss of Rs 22.38 crore in the December 2025 quarter

Aveer Foods standalone net profit declines 4.88% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:52 PM IST

Explore News

Next Story