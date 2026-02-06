Ethos consolidated net profit rises 3.19% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.65% to Rs 468.52 croreNet profit of Ethos rose 3.19% to Rs 30.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.65% to Rs 468.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 369.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales468.52369.93 27 OPM %12.9815.35 -PBDT68.7257.36 20 PBT43.9040.61 8 NP30.4329.49 3
