Paisalo Digital consolidated net profit rises 6.13% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.82% to Rs 240.05 croreNet profit of Paisalo Digital rose 6.13% to Rs 66.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 62.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.82% to Rs 240.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales240.05203.75 18 OPM %78.0881.29 -PBDT92.7183.54 11 PBT89.5882.30 9 NP66.2662.43 6
