Star Cement consolidated net profit rises 726.93% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:52 PM IST
Sales rise 22.43% to Rs 880.00 crore

Net profit of Star Cement rose 726.93% to Rs 74.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.43% to Rs 880.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 718.76 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales880.00718.76 22 OPM %23.0114.50 -PBDT195.2296.94 101 PBT104.047.61 1267 NP74.929.06 727

First Published: Feb 06 2026 | 4:52 PM IST

