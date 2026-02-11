Associate Sponsors

Fiem Industries consolidated net profit rises 34.77% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:44 PM IST
Sales rise 16.23% to Rs 685.87 crore

Net profit of Fiem Industries rose 34.77% to Rs 63.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.23% to Rs 685.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 590.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales685.87590.12 16 OPM %14.2513.14 -PBDT102.3081.02 26 PBT84.1864.53 30 NP63.3747.02 35

First Published: Feb 11 2026 | 6:44 PM IST

