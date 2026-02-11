Associate Sponsors

Ginni Filaments reports standalone net profit of Rs 9.04 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:49 PM IST
Sales rise 9.10% to Rs 82.02 crore

Net profit of Ginni Filaments reported to Rs 9.04 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.10% to Rs 82.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales82.0275.18 9 OPM %17.848.55 -PBDT14.485.00 190 PBT11.991.46 721 NP9.04-0.69 LP

First Published: Feb 11 2026 | 6:49 PM IST

