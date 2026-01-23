Home / Markets / Capital Market News / Godrej Finance standalone net profit rises 72.64% in the December 2025 quarter

Godrej Finance standalone net profit rises 72.64% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 23 2026 | 9:16 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 79.28% to Rs 447.13 crore

Net profit of Godrej Finance rose 72.64% to Rs 53.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 79.28% to Rs 447.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 249.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales447.13249.40 79 OPM %66.4259.88 -PBDT88.2136.85 139 PBT77.6731.10 150 NP53.6931.10 73

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Open Elite Developers standalone net profit rises 1390.91% in the December 2025 quarter

Sun Pharma receives DCGI approval for generic version of semaglutide injection

AXISCADES secures strategic contract from its Hyperscaler customer

GIFT Nifty suggests red opening for equities; investors await BoJ's monetary policy decision

InfoBeans Technologies consolidated net profit rises 173.23% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 23 2026 | 9:16 AM IST

Explore News

Next Story