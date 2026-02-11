Associate Sponsors

Godrej Industries consolidated net profit rises 8.69% in the December 2025 quarter

Godrej Industries consolidated net profit rises 8.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:52 PM IST
Sales rise 4.69% to Rs 5051.19 crore

Net profit of Godrej Industries rose 8.69% to Rs 204.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 188.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.69% to Rs 5051.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4824.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5051.194824.83 5 OPM %10.7712.37 -PBDT675.87527.61 28 PBT549.77416.68 32 NP204.55188.20 9

First Published: Feb 11 2026 | 6:52 PM IST

