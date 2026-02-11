Pioneer Investcorp consolidated net profit rises 286.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.50% to Rs 11.93 croreNet profit of Pioneer Investcorp rose 286.58% to Rs 5.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.50% to Rs 11.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.939.66 23 OPM %61.6142.24 -PBDT6.601.90 247 PBT6.351.70 274 NP5.761.49 287
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content