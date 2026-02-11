Associate Sponsors

Pioneer Investcorp consolidated net profit rises 286.58% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:52 PM IST
Sales rise 23.50% to Rs 11.93 crore

Net profit of Pioneer Investcorp rose 286.58% to Rs 5.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.50% to Rs 11.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.939.66 23 OPM %61.6142.24 -PBDT6.601.90 247 PBT6.351.70 274 NP5.761.49 287

First Published: Feb 11 2026 | 6:51 PM IST

