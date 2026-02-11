Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Talbros Automotive Components consolidated net profit rises 14.19% in the December 2025 quarter

Talbros Automotive Components consolidated net profit rises 14.19% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.02% to Rs 213.59 crore

Net profit of Talbros Automotive Components rose 14.19% to Rs 27.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.02% to Rs 213.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 201.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales213.59201.47 6 OPM %15.4016.22 -PBDT42.4537.52 13 PBT33.9629.41 15 NP27.2023.82 14

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

NOCIL consolidated net profit declines 28.29% in the December 2025 quarter

Elgi Equipments consolidated net profit rises 18.14% in the December 2025 quarter

Cosmo First consolidated net profit declines 0.20% in the December 2025 quarter

S.M. Gold standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Jackson Investments standalone net profit rises 133.33% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:51 PM IST

Explore News

Next Story