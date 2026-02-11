Talbros Automotive Components consolidated net profit rises 14.19% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.02% to Rs 213.59 croreNet profit of Talbros Automotive Components rose 14.19% to Rs 27.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.02% to Rs 213.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 201.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales213.59201.47 6 OPM %15.4016.22 -PBDT42.4537.52 13 PBT33.9629.41 15 NP27.2023.82 14
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content