Elgi Equipments consolidated net profit rises 18.14% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.38% to Rs 1003.40 croreNet profit of Elgi Equipments rose 18.14% to Rs 95.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 80.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.38% to Rs 1003.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 847.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1003.40847.59 18 OPM %14.3414.09 -PBDT165.20129.23 28 PBT143.90110.62 30 NP95.2080.58 18
