Goenka Business & Finance reports standalone net profit of Rs 2.67 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 744.39% to Rs 81.99 croreNet profit of Goenka Business & Finance reported to Rs 2.67 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 744.39% to Rs 81.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.999.71 744 OPM %11.2027.50 -PBDT3.44-0.93 LP PBT3.44-0.94 LP NP2.67-0.72 LP
