Gowra Leasing & Finance standalone net profit declines 23.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 88.82% to Rs 2.87 croreNet profit of Gowra Leasing & Finance declined 23.33% to Rs 1.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.80 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 88.82% to Rs 2.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.871.52 89 OPM %88.1582.89 -PBDT1.822.22 -18 PBT1.822.22 -18 NP1.381.80 -23
