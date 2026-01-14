GTPL Hathway consolidated net profit rises 8.26% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.11% to Rs 932.62 croreNet profit of GTPL Hathway rose 8.26% to Rs 11.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.11% to Rs 932.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 887.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales932.62887.27 5 OPM %12.1611.88 -PBDT109.06106.04 3 PBT15.2413.29 15 NP11.0110.17 8
