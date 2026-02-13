NIS Management consolidated net profit declines 20.73% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.66% to Rs 102.80 croreNet profit of NIS Management declined 20.73% to Rs 2.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.66% to Rs 102.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 100.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales102.80100.14 3 OPM %4.595.88 -PBDT3.793.68 3 PBT3.153.03 4 NP2.833.57 -21
