Harsha Engineers International consolidated net profit rises 25.89% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.74% to Rs 409.25 croreNet profit of Harsha Engineers International rose 25.89% to Rs 33.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.74% to Rs 409.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 338.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales409.25338.94 21 OPM %14.0012.62 -PBDT59.2647.36 25 PBT47.2337.28 27 NP33.6026.69 26
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content