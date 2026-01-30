Associate Sponsors

Hester Biosciences consolidated net profit declines 24.79% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 12:17 PM IST
Sales rise 22.46% to Rs 77.42 crore

Net profit of Hester Biosciences declined 24.79% to Rs 8.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.46% to Rs 77.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 63.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales77.4263.22 22 OPM %22.998.02 -PBDT17.9617.66 2 PBT13.5213.37 1 NP8.7711.66 -25

First Published: Jan 30 2026 | 12:17 PM IST

