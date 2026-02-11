Hind Rectifiers consolidated net profit rises 26.87% in the December 2025 quarter

Sales rise 64.19% to Rs 277.39 croreNet profit of Hind Rectifiers rose 26.87% to Rs 12.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 64.19% to Rs 277.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 168.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales277.39168.94 64 OPM %9.2110.44 -PBDT21.0515.61 35 PBT16.6013.46 23 NP12.7010.01 27
