IB Infotech Enterprises standalone net profit rises 133.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:05 PM IST
Sales rise 170.45% to Rs 2.38 crore

Net profit of IB Infotech Enterprises rose 133.33% to Rs 0.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 170.45% to Rs 2.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.380.88 170 OPM %21.4344.32 -PBDT0.480.35 37 PBT0.460.19 142 NP0.350.15 133

First Published: Jan 20 2026 | 2:05 PM IST

