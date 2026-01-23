Parampujya Solar Energy Pvt standalone net profit declines 7.39% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.18% to Rs 102.73 croreNet profit of Parampujya Solar Energy Pvt declined 7.39% to Rs 16.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.18% to Rs 102.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 94.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales102.7394.09 9 OPM %93.8993.26 -PBDT52.5545.58 15 PBT31.1524.18 29 NP16.4117.72 -7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content