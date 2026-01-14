Indbank Merchant Banking Services standalone net profit rises 64.10% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.01% to Rs 6.25 croreNet profit of Indbank Merchant Banking Services rose 64.10% to Rs 1.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.01% to Rs 6.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.255.63 11 OPM %42.7236.06 -PBDT2.652.00 33 PBT2.591.89 37 NP1.921.17 64
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content