Indo Farm Equipment consolidated net profit rises 39.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.09% to Rs 105.87 croreNet profit of Indo Farm Equipment rose 39.70% to Rs 5.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.09% to Rs 105.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales105.8796.17 10 OPM %12.7715.42 -PBDT10.908.44 29 PBT7.865.69 38 NP5.563.98 40
