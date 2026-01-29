Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Infinity Infoway consolidated net profit rises 685.00% in the December 2025 quarter

Infinity Infoway consolidated net profit rises 685.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 1:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 201.00% to Rs 6.02 crore

Net profit of Infinity Infoway rose 685.00% to Rs 1.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 201.00% to Rs 6.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.022.00 201 OPM %34.8817.50 -PBDT2.330.43 442 PBT2.120.29 631 NP1.570.20 685

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

KPIT Technologies consolidated net profit declines 28.71% in the December 2025 quarter

Canara Bank consolidated net profit rises 24.67% in the December 2025 quarter

TTK Prestige consolidated net profit declines 43.71% in the December 2025 quarter

GE Vernova T&D surges on strong Q3 performance

India's capex rose 4.2x from FY18 to FY26

First Published: Jan 29 2026 | 1:51 PM IST

Explore News

Next Story