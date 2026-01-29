Associate Sponsors

TTK Prestige consolidated net profit declines 43.71% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 1:51 PM IST
Sales rise 10.20% to Rs 801.40 crore

Net profit of TTK Prestige declined 43.71% to Rs 32.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.20% to Rs 801.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 727.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales801.40727.23 10 OPM %8.9710.92 -PBDT84.8092.67 -8 PBT65.0375.19 -14 NP32.9058.45 -44

First Published: Jan 29 2026 | 1:51 PM IST

