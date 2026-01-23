Home / Markets / Capital Market News / Innova Captab consolidated net profit rises 23.25% in the December 2025 quarter

Innova Captab consolidated net profit rises 23.25% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 3:52 PM IST
Sales rise 42.29% to Rs 450.29 crore

Net profit of Innova Captab rose 23.25% to Rs 42.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.29% to Rs 450.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 316.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales450.29316.46 42 OPM %15.4114.71 -PBDT67.1050.72 32 PBT55.6845.59 22 NP42.1534.20 23

