J K Cements consolidated net profit declines 7.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.18% to Rs 3463.07 croreNet profit of J K Cements declined 7.91% to Rs 174.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 189.62 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.18% to Rs 3463.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2930.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3463.072930.28 18 OPM %16.1016.79 -PBDT490.81424.91 16 PBT316.08279.26 13 NP174.63189.62 -8
