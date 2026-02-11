Jackson Investments standalone net profit rises 133.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 13.33% to Rs 0.13 croreNet profit of Jackson Investments rose 133.33% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.33% to Rs 0.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.130.15 -13 OPM %146.1520.00 -PBDT0.190.08 138 PBT0.190.08 138 NP0.140.06 133
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content