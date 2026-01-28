Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Jayatma Industries reports standalone net loss of Rs 0.30 crore in the December 2025 quarter

Jayatma Industries reports standalone net loss of Rs 0.30 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 2:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.54% to Rs 15.25 crore

Net Loss of Jayatma Industries reported to Rs 0.30 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.54% to Rs 15.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales15.2510.13 51 OPM %-0.591.58 -PBDT-0.050.01 PL PBT-0.30-0.12 -150 NP-0.30-0.12 -150

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

CarTrade Tech drops after Q3 PAT slides 4% QoQ to Rs 62 cr

ONGC and Reliance sign resource sharing agreement for deepwater projects on India's East Coast

Biocon Biologics receives upgrade in LT issuer credit rating

BSE SME Digilogic Systems' debut flight loses altitude

Vodafone Idea edges higher after net loss narrows to Rs 5,286 crore in Q3

First Published: Jan 28 2026 | 2:16 PM IST

Explore News

Next Story