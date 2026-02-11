Associate Sponsors

Jeevan Scientific Technology consolidated net profit rises 1190.91% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:34 PM IST
Sales rise 52.44% to Rs 19.07 crore

Net profit of Jeevan Scientific Technology rose 1190.91% to Rs 1.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.44% to Rs 19.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales19.0712.51 52 OPM %27.4316.55 -PBDT4.831.87 158 PBT3.230.39 728 NP1.420.11 1191

First Published: Feb 11 2026 | 6:34 PM IST

