Jeevan Scientific Technology consolidated net profit rises 1190.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 52.44% to Rs 19.07 croreNet profit of Jeevan Scientific Technology rose 1190.91% to Rs 1.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.44% to Rs 19.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales19.0712.51 52 OPM %27.4316.55 -PBDT4.831.87 158 PBT3.230.39 728 NP1.420.11 1191
