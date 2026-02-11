U.P.Asbestos consolidated net profit rises 82.29% in the December 2025 quarter

Sales rise 49.11% to Rs 56.72 croreNet profit of U.P.Asbestos rose 82.29% to Rs 3.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 49.11% to Rs 56.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 38.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales56.7238.04 49 OPM %7.9513.54 -PBDT2.893.56 -19 PBT1.522.34 -35 NP3.501.92 82
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content