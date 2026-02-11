Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Almondz Global Securities consolidated net profit rises 409.05% in the December 2025 quarter

Almondz Global Securities consolidated net profit rises 409.05% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 56.33% to Rs 51.95 crore

Net profit of Almondz Global Securities rose 409.05% to Rs 12.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 56.33% to Rs 51.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales51.9533.23 56 OPM %21.4611.98 -PBDT16.204.10 295 PBT14.682.95 398 NP12.372.43 409

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

U.P.Asbestos consolidated net profit rises 82.29% in the December 2025 quarter

Asian Star Company consolidated net profit declines 18.70% in the December 2025 quarter

Bright Brothers reports consolidated net loss of Rs 1.38 crore in the December 2025 quarter

Ramco Industries consolidated net profit rises 26.08% in the December 2025 quarter

AVT Natural Products consolidated net profit declines 19.58% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:34 PM IST

Explore News

Next Story