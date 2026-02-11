Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ramco Industries consolidated net profit rises 26.08% in the December 2025 quarter

Ramco Industries consolidated net profit rises 26.08% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 13.13% to Rs 388.63 crore

Net profit of Ramco Industries rose 26.08% to Rs 112.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 88.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.13% to Rs 388.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 343.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales388.63343.53 13 OPM %12.0610.79 -PBDT45.7336.38 26 PBT36.3727.18 34 NP112.0788.89 26

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

AVT Natural Products consolidated net profit declines 19.58% in the December 2025 quarter

Simplex Realty reports consolidated net loss of Rs 0.36 crore in the December 2025 quarter

Majestic Auto reports consolidated net profit of Rs 5.45 crore in the December 2025 quarter

Ultramarine & Pigments consolidated net profit rises 18.56% in the December 2025 quarter

Ashok Leyland consolidated net profit rises 6.77% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:33 PM IST

Explore News

Next Story