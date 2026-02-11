Ramco Industries consolidated net profit rises 26.08% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.13% to Rs 388.63 croreNet profit of Ramco Industries rose 26.08% to Rs 112.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 88.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.13% to Rs 388.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 343.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales388.63343.53 13 OPM %12.0610.79 -PBDT45.7336.38 26 PBT36.3727.18 34 NP112.0788.89 26
