Jindal Stainless consolidated net profit rises 26.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.16% to Rs 10517.55 croreNet profit of Jindal Stainless rose 26.56% to Rs 828.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 654.84 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.16% to Rs 10517.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9907.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10517.559907.30 6 OPM %13.3912.04 -PBDT1381.231131.63 22 PBT1112.33890.00 25 NP828.79654.84 27
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content