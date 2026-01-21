Dalmia Bharat consolidated net profit rises 100.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.22% to Rs 3506.00 croreNet profit of Dalmia Bharat rose 100.00% to Rs 122.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 61.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.22% to Rs 3506.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3181.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3506.003181.00 10 OPM %17.1716.06 -PBDT546.00447.00 22 PBT206.0083.00 148 NP122.0061.00 100
