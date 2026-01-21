Eternal standalone net profit rises 33.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 29.51% to Rs 2883.00 croreNet profit of Eternal rose 33.00% to Rs 657.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 494.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 29.51% to Rs 2883.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2226.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2883.002226.00 30 OPM %13.1513.21 -PBDT795.00601.00 32 PBT740.00574.00 29 NP657.00494.00 33
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content