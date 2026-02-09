Jubilant Agri & Consumer Products consolidated net profit rises 0.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.47% to Rs 449.58 croreNet profit of Jubilant Agri & Consumer Products rose 0.84% to Rs 21.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.47% to Rs 449.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 396.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales449.58396.22 13 OPM %8.738.65 -PBDT37.4731.68 18 PBT32.8227.74 18 NP21.5221.34 1
