ITL Industries consolidated net profit rises 17.83% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
Sales rise 17.05% to Rs 51.08 crore

Net profit of ITL Industries rose 17.83% to Rs 2.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.05% to Rs 51.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.64 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales51.0843.64 17 OPM %8.696.97 -PBDT4.163.48 20 PBT3.703.08 20 NP2.712.30 18

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

