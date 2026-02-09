Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Permanent Magnets consolidated net profit rises 10.29% in the December 2025 quarter

Permanent Magnets consolidated net profit rises 10.29% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 6:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 15.54% to Rs 57.02 crore

Net profit of Permanent Magnets rose 10.29% to Rs 2.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.54% to Rs 57.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 49.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.0249.35 16 OPM %18.4312.75 -PBDT10.456.32 65 PBT6.903.15 119 NP2.252.04 10

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sintercom India standalone net profit declines 11.90% in the December 2025 quarter

Rolex Rings standalone net profit rises 136.50% in the December 2025 quarter

Kalyani Commercials standalone net profit rises 142.31% in the December 2025 quarter

Atvo Enterprises standalone net profit rises 250.00% in the December 2025 quarter

Shukra Bullions reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 6:06 PM IST

Explore News

Next Story