Kanchi Karpooram consolidated net profit declines 27.27% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:17 AM IST
Sales decline 4.53% to Rs 33.92 crore

Net profit of Kanchi Karpooram declined 27.27% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.53% to Rs 33.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.9235.53 -5 OPM %2.301.80 -PBDT1.491.67 -11 PBT0.510.73 -30 NP0.400.55 -27

First Published: Feb 11 2026 | 9:16 AM IST

