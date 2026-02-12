Associate Sponsors

Praj Industries reports consolidated net loss of Rs 12.39 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:53 PM IST
Sales decline 1.35% to Rs 841.49 crore

Net loss of Praj Industries reported to Rs 12.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 41.10 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.35% to Rs 841.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 853.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales841.49853.03 -1 OPM %5.628.52 -PBDT48.1682.10 -41 PBT21.6058.82 -63 NP-12.3941.10 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 12 2026 | 5:53 PM IST

